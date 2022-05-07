Роскосмос изменил символику госкорпорации на Красную звезду

Роскосмос показал новую символику госкорпорации, временно изменив логотип на Красную Звезду в честь поддержки Вооруженных сил РФ на Украине и достижений СССР в космосе.

«В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки наших Вооруженных сил на Украине Роскосмос временно меняет логотип Госкорпорации на Красную Звезду – символ великих побед и достижений нашей страны», – сообщается на сайте госкорпорации.

Как отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24», прежняя символика не соответствует тем вызовам, которые брошены стране. «Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе, которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который должен отвечать тем вызовам, которые брошены нашей стране», – передает РИА «Новости» его слова.

В Роскосмосе подчеркнули, что Красная Звезда – символ и идеологических, и структурных изменений, так как госкорпорация ставит на первый план выполнение задачи по обеспечению безопасности государства.

Также глава Роскосмоса сообщил, что корпорация планирует увеличить объемы производства, которое используется в кооперации по созданию боевых ракет. «Мы должны оперативно развернуть работу по расширению объемов производства и по восполнению тех арсеналов, которыми пользуются Вооруженные Силы для поражения командных пунктов, скоплений врага, скоплений вооружения и военной техники», – отметил он.

Так, на прошедшей неделе, по его словам, специалисты госкорпорации «просчитали все до последнего винта», чтобы убедиться, что боевая техника, которую предприятия госкорпорации создают в кооперации с оборонными, будет производиться «как часы» в тех объемах, которые требуются российским военным.

Также Рогозин анонсировал старт обсуждений первого этапа работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС) Роскосмосом совместно с Советом Российской академии наук по космосу.

«Российская орбитальная служебная станция, сокращенно РОСС, конечно, будет. 26 мая мы проводим президиум научно-технического совета Роскосмоса совместно с советом Российской академии наук по космосу… И мы уже будем обсуждать первый этап работы по эскизному проектированию, прежде всего так называемое наклонение орбиты», – сообщил он.

Как подчеркнул гендиректор госкорпорации, активные обсуждения по выбору орбиты РОСС будут заключаться прежде всего в том, что будет видно со станции. По его словам, рассматриваются два варианта – «высокоширотная станция, которая будет каждые двое суток проходить все точки земного шара и каждые полтора часа она будет находиться над Арктикой», либо станция, которая продолжит работу на той же орбите, что и МКС, путем разделения российского сегмента от оставшейся части станции.

По его словам, станция в любом случае будет прикладная, «нашпигованная полезной нагрузкой». На станции будут космическая аппаратура для наблюдения, ретрансляции, с нее будет осуществляться управление частью орбитальной группировки.

В заключение глава Роскосмоса добавил, что модули для новой российской орбитальной станции будут запускаться с космодрома Восточный тяжелой ракетой «Ангара». В госкорпорации будет развернута работа по пилотируемой новой космической транспортной системе, уже новые корабли будут доставлять людей и грузы на станцию. «Мы уже в работе», – сказал он.

Ранее Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» заключили госконтракт на разработку эскизного проекта перспективной российской орбитальной станции. Работы должны быть завершены 31 марта 2024 года. Стоимость контракта составляет почти 2,69 млрд рублей.

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