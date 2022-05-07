 

Володин назвал критической ситуацию с похудением депутатов из-за санкций

07.05.2022, 12:51, Разное
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Депутаты Госдумы достигли исторического минимума индекса массы тела, ситуация тревожная, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Согласно последним исследованиям, средний вес народного избранника в начале мая 2022 года составлял 89 килограммов.

Российское вторжение в УкраинуДо начала спецоперации на Украине средний депутат весил 134 килограмма, что является нормой по всем международным и европейским стандартам. В настоящее время из-за невозможности попасть в свои любимые рестораны на Лазурном берегу и в Лондоне многие из народных избранников недоедают.

Депутат от «Единой России» Станислав Гуревич был госпитализирован прямо во время заседания от острого истощения: организм Гуревича, которого британские власти вынудили жить на 14 тысяч фунтов в месяц, с трудом справляется с нехваткой питания. В настоящее время он госпитализирован в Монте-Карло в санатории с минеральными водами, где пройдёт реабилитацию.

– Нельзя сказать, к сожалению, что западные санкции не работают. Напротив, каждый из нас испытывает их действие на себе. Но мы всё равно должны держаться. Даже если мы исхудаем до восьмидесяти килограммов, это не убавит нашей решимости вести спецоперацию до победного конца. После подписания мирного договора и снятия санкций мы надеемся на то, что европейцы вернут нам возможность посещать привычные нам заведения общепита, а не пойдут на дальнейшую эскалацию конфликта, – заявил Володин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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