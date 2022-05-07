 

Следить за порядком и обеспечивать безопасность москвичей 9 мая будет более 20 тысяч человек

07.05.2022, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для обеспечения общественного порядка в российской столице при проведении мероприятий организован наряд численностью более 20 тысяч человек. В это число входят сотрудники полиции, представители Росгвардии, а также народные дружинники.

Сообщается, что в центре города сформируют единое пространство. На нем введут особый режим доступа. Пространство будет находиться в границах Ленинградского проспекта, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улиц, улицы Охотный Ряд, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции, Красной площади. К местам проведения праздничных мероприятий можно будет пройти через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром. На них будут работать сотрудники полиции и Росгвардии.

КПП оборудуют 280 арочными металлодетекторами. Кроме того, у сотрудников, проводящих досмотр, будут ручные металлодетекторы.

У станций метро “Маяковская”, “Белорусская” и “Динамо” будут расположены основные входные группы для желающих принять участие в шествии Бессмертного полка. Людей в состоянии алкогольного опьянения или тех, кто имеет при себе запрещенные предметы, в зону безопасности допускать не будут.

Помимо прочего запрещается пронос любых жидкостей и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изымать в ходе досмотра.

Кроме того, будут приняты существенные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Припаркованные В местах проведения праздничных мероприятий машины переместят эвакуаторы.

Гостей и жителей столицы призвали проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами. Также не рекомендуется использовать личный транспорт для поездок в центральную часть города.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Скандалы: РЖД заехали в тупик

07.10 / Хирург Роджер Лейр о своем сенсационном изучении инопланетных имплантатов

23.10 / “Поезд Победы” отправляется с Белорусского вокзала

14.07 / Большинство россиян поддержали отказ от копеек

16.11 / В алмазе обнаружили минерал, которого не должно быть на поверхности Земли

20.05 / Отказ Зеленского дать характеристику Путину объяснили: Очередная подача для Запада

11.08 / Куда и зачем сбежала из Белоруссии Тихановская?

04.12 / Назван идеальный завтрак для людей с сахарным диабетом

21.09 / Мнение: Хреновые предчувствия эмигранта из Одессы

15.02 / Дарья Повереннова вышла замуж за президента “Сколково” Андрея Шаронова после 8 лет отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика