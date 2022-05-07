 

Вслед за другими странами отсрочку от эмбарго на российскую нефть попросила и Болгария

07.05.2022, 11:55, Разное
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В Болгарии заявили, что на данный момент не готовы вводить эмбарго не российскую нефть, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Мы точно будем настаивать на отсрочке в Еврокомиссии», — заявил болгарский министр энергетики Александр Николов, добавив, что соответствующий запрос его страна подаст уже на следующей неделе. Со схожими просьбами выступили до этого Венгрия, Словакия и Чехия, рассказывает немецкое издание.


AP

Вслед за Венгрией, Словакией и Чехией о своём нежелании на данный момент присоединяться к европейскому эмбарго на российскую нефть сказала и Болгария, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Мы точно будем настаивать на отсрочке в Еврокомиссии», — заявил болгарский министр энергетики Александр Николов. Его страна подаст соответствующий запрос на следующей неделе, добавил он.

На фоне боевых действий на Украине представители Румынии, Греции, Турции, Северной Македонии, Сербии, Киева, Болгарии, а также Азербайджана заявили о планах сотрудничать друг с другом в обеспечении энергетической безопасности своих стран, а также диверсификации поставок газа и нефти. Для этого они собираются создать специальную рабочую группу. «Мы видим, как энергетика используется в качестве оружия», — объяснил такой шаг болгарский премьер-министр Кирил Петков.

Несмотря на то что Еврокомиссия дала некоторым странам отсрочки на введение нефтяного эмбарго, в Восточной Европе всё равно зреет протест. «Мы не видим никаких планов или гарантий, как можно будет совершить переход с нынешними предложениями и как можно обеспечить энергетическую безопасность Венгрии», — заявили в Будапеште. Словакия, которая практически всю свою нефть закупает у Москвы, потребовала увеличить переходный период. «Мы поддерживаем санкции, но нам нужен такой переходный период, чтобы мы успели приспособиться к ситуации», — заявил министр экономики республики Рихард Сулик. По его словам, для этого потребуется как минимум три года. Со схожими просьбами выступили Чехия и Болгария.

В Еврокомиссии же хотят наложить запрет на импорт российской нефти уже к концу года, продолжает издание. Но её предложения должны одобрить все 27 стран — членов ЕС. Германия поначалу также не поддерживала эту идею, но изменила свою позицию, после того как выяснилось, что зависимость ФРГ от российского чёрного золота удалось снизить быстрее, чем изначально предполагалось. По оценкам министра экономики Германии Роберта Хабека, на данный момент она составляет всего 12%.

Он заявил, что переходный период достаточно длинный для того, чтобы найти альтернативы, но также добавил, что без проблем не обойдётся. «В этой ситуации мы не можем гарантировать, что не будет никаких заминок, особенно на региональном уровне», — объяснил немецкий политик, намекая на восточную часть Германии. Также он предостерёг о возможном росте цен на энергоресурсы. 



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