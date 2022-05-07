 

Компания Maple представила в Китае свой первый бензиновый кроссовер Maple X3 Pro 2022 года

07.05.2022, 11:40, Разное
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Китайская компания Maple официально представила новый компактный кроссовер под названием Maple X3 Pro.

Данный автомобиль является перелицованной копией ранее представленного кроссовера Geely Vision X3 Pro, который продается исключительно с бензиновым агрегатом. Вместе с тем производитель не стал видоизменять кузов, сохранив оригинальный стиль, включая бамперы и решетку радиатора. Кроме того, здесь предусмотрели 1,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 109 л.с. Автомобиль можно приобрести с вариатором или механической коробкой передач.

Уже к середине текущего месяца будут озвучены цены на все доступные комплектации. Эксперты полагают, что новая модель получит доступный ценник.



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