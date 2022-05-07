Компания Maple представила в Китае свой первый бензиновый кроссовер Maple X3 Pro 2022 года

Китайская компания Maple официально представила новый компактный кроссовер под названием Maple X3 Pro.

Данный автомобиль является перелицованной копией ранее представленного кроссовера Geely Vision X3 Pro, который продается исключительно с бензиновым агрегатом. Вместе с тем производитель не стал видоизменять кузов, сохранив оригинальный стиль, включая бамперы и решетку радиатора. Кроме того, здесь предусмотрели 1,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 109 л.с. Автомобиль можно приобрести с вариатором или механической коробкой передач.

Уже к середине текущего месяца будут озвучены цены на все доступные комплектации. Эксперты полагают, что новая модель получит доступный ценник.