Авиация ВКС России разбомбила 18 объектов инфраструктуры Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, а также склады боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут (ДНР)», говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», – указывается в сообщении.

Также ракетными войсками и артиллерией «поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ».

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за ночь сбиты «13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области, также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 716 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны заявили о сбитом над территорией ЛНР украинском Су-27.

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