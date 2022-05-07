 

Участники спецоперации Z на Украине проедут на новейших БТР на параде Победы

07.05.2022, 11:30, Новости дня
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Участники специальной военной операции на Украине проедут на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве на новейших БТР.

Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ «Ракушка», передает ТАСС.

Зрители, пришедшие на репетицию парада, встретили их аплодисментами. Гости на трибунах встали в знак уважения в момент выноса российского флага и Знамени Победы в начале репетиции.

Ранее в субботу в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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