Улицу в Орловской области решили назвать в честь первого главы ДНР Захарченко

Улица имени первого главы ДНР Александра Захарченко появится в новом жилом микрорайоне города Ливны в Орловской области, сообщил глава города Сергей Трубицин.

Район находится на стадии проектирования, он появится около 135-го километра федеральной трассы Орел-Тамбов, говорится в сообщении на сайте правительства Орловской области.

Трубицин отметил, что решение о присвоении улице имени Захарченко в канун 77-й годовщины Великой Победы – это знак поддержки специальной военной операции на Украине, поддержки военных и жителей Донбасса, «знак верности нашей общей истории и памяти о Героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира».

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.

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