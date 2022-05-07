 

Улицу в Орловской области решили назвать в честь первого главы ДНР Захарченко

07.05.2022, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Улица имени первого главы ДНР Александра Захарченко появится в новом жилом микрорайоне города Ливны в Орловской области, сообщил глава города Сергей Трубицин.

Район находится на стадии проектирования, он появится около 135-го километра федеральной трассы Орел-Тамбов, говорится в сообщении на сайте правительства Орловской области.

Трубицин отметил, что решение о присвоении улице имени Захарченко в канун 77-й годовщины Великой Победы – это знак поддержки специальной военной операции на Украине, поддержки военных и жителей Донбасса, «знак верности нашей общей истории и памяти о Героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира».

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Детективы ГБР задержали в Мариуполе на взятке следователя полиции с сообщником

23.07 / Google посвятил дудл-игру открытию Олимпиады в Токио

24.09 / Нефть подорожала до максимума с октября 2018 года

04.03 / Глава Минздрава назвал ситуацию с лекарствами в РФ стабильной

27.05 / Посольство Белоруссии в ФРГ рассказало, как белорусам летать в Германию

26.01 / Шмыгаль рассказал, есть ли в Украине возможности хранить вакцину при сверхнизких температурах

20.07 / Детские школы искусств Бурятии получили музыкальные инструменты на 4 млн рублей

14.03 / Лекарства от рака могут быть полезными в борьбе с туберкулезом

10.02 / Вице-премьер Федоров: Приложением и порталом “Дія” пользуются более 10 млн украинцев

14.06 / Сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро–2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика