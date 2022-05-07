 

Четвертый эскалатор и реставрация интерьера: Собянин объявил об открытии станции “Рижская”

07.05.2022, 11:18, Разное
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Станция метро “Рижская” Калужско-Рижской линии открылась в российской столице после сложной реконструкции. Она была построена больше 60 лет назад, а первых
пассажиров приняла 1 мая 1958 года.

“Рижская” является станцией глубокого заложения. На ней
отсутствуют пересадки на другие линии и есть только один выход, оборудованный эскалаторами. Срок службы эскалаторов составляет в среднем 50-60 лет, после этого они подлежат замене.

В августе 2020 года “Рижская” была закрыта для пассажиров, поезда проезжали ее без
остановки. Работы по замене эскалаторов длились около
полутора лет. Сложность состояла в том, что пришлось практически заново выполнить гидроизоляцию наклонного
хода. При этом количество эскалаторных лент на станции стало больше:
четыре вместо прежних трех.

Благодаря этому пассажирам станет гораздо удобнее подниматься и
спускаться на станцию. Стоит отметить, что новые эскалаторы на “Рижской” – отечественного
производства.

Чтобы избежать очередей на вход и
выход в вестибюле станции поставили больше турникетов. Если их переключать в реверсивный режим, пропускная способность увеличится в два раза.

Внешний вид “Рижской” также преобразился. Пассажиров больше не увидят проводы и трубы — эти элементы убрали внутрь стен, и теперь станция выглядит гораздо аккуратнее. Кроме того, были заменены вентиляционные короба станции. Воздухообмен увеличился на 10%.

Был обновлен и уникальный интерьер самой станции. Янтарный облик “Рижской” в 50-х годах
разработали латвийские специалисты. На “Рижской” гладкие керамические плиты
ритмично чередуются с рельефными израз­цами, а на бордовых вставках изображены
виды Латвии.

За полтора года реконструкции все износившиеся элементы бережно реконструировали, а утраченные восстановили. Также
специалистам удалось восстановить лепной декор карниза и мраморную облицовку на
стенах. Для балюстрады новых эскалаторов мастера воссоздали декоративные
решетки громкоговорящего оповещения.

На станции полностью заменили напольный гранит. Если раньше он был уложен хаотично, то теперь выложены ровные ряды из камня. Гранит добыли на месторождениях Ленинградской области и
Башкортостана.

Такая кропотливая реконструкция позволит не проводить ремонт еще минимум 30 лет. Совсем
скоро “Рижская” станет пересадочной на одноименную станцию БКЛ.

Кроме того, на
площади Рижского вокзала будет сформирован крупный транспортно-пересадочный
узел, в котором будет две станции метро, три линии МЦД (Д2, Д3, Д4), вокзал. Возможно,
со временем появится высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург.



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