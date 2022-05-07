 

Байден заявил, что утечки информации о предоставлении Киеву разведданных США должны прекратиться

07.05.2022, 10:34, Разное
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Джо Байден в разговоре с главами ЦРУ, Национальной разведки и Пентагона назвал контрпродуктивными утечки в СМИ информации о предоставлении Киеву разведданных, передаёт NBC. Он также заявил, что подобные утечки должны прекратиться.


AP

Американский лидер Джо Байден в общении с высшими должностными лицами разведки и обороны страны заявил им, что недавние новостные сообщения об обмене американскими разведданными с Украиной были контрпродуктивными, пишет NBC со ссылкой на двух чиновников его администрации.

По словам одного из источников, в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином глава Белого дома заявил, что такие публикации «отвлекают от нашей цели». Согласно другому источнику, Байден заявил им, что утечки должны прекратиться.
 
Как отмечается в статье, ранее американские СМИ, в том числе NBC, сообщили о том, что США предоставляли Киеву разведывательные данные по российскому крейсеру «Москва» и по российским военным. Однако администрация Байдена опровергла эту информацию.

Некоторые представители администрации президента США выразили обеспокоенность тем, что такие утечки могут привести к эскалации конфликта, а также могут помешать Вашингтону обмениваться разведданными с Киевом.



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