 

Россиянам напомнили о штрафе за жарку шашлыка на даче

07.05.2022, 10:31, Разное
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На официальном сайте МЧС опубликовано видеообращение заместителя главы ведомства Павла Голубева, в котором он призвал граждан неукоснительно соблюдать Федеральный закон “О пожарной безопасности”.

– Напоминаем, что запрещается разводить открытый огонь в границах населённых пунктов, в том числе в деревнях и садоводствах. Не подвергайте себя и своих близких опасности, прекрасное мясо можно приготовить и в электрошашлычнице, – заявил Голубев.

Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Жители столицы и Московской области могут сообщить о фактах незаконной жарки шашлыка через приложение “Помощник Москвы”, а проживающие в других регионах граждане – через службу 112.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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