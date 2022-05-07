Компания Ferrari представила новый суперкар SP48 Unica 2022 года

Итальянская компания Ferrari официально презентовала роскошный суперкар Ferrari SP48 Unica.

Данный автомобиль оснащается продвинутой силовой установкой с двойным турбонаддувом. Новый суперкар Ferrari SP48 Unica имеет достаточно выразительную внешность, не похожую на предшествующие модификации. Вместе с тем автомобиль получил агрессивные формы, придающие серьезный вид транспортному средству.

Кроме того, модель обладает стильной решеткой радиатора и уникальными воздухозаборниками для двигателя. Пока технические параметры и особенности автомобиля не рассекречены, но в ближайшее время озвучат все характеристики и достоинства суперкара Ferrari SP48 Unica.