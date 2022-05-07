Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве

Генеральная репетиция военного парада, который пройдет в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась на Красной площади.

В 2022 году в параде Победы пройдут торжественным маршем 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны войдет 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов, передает ТАСС.

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета, затем сводный оркестр освободит место на площади для прохода военной техники. Возглавит механизированную колонну легендарный Т-34-85, за ним по брусчатке пройдут современные танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

Также гости парада увидят боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронемашины «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М» и самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

Кроме того, в параде примут участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», комплексы ПВО С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», пусковые установки ПГРК «Ярс» и робототехнические комплексы «Уран-9».

Воздушную часть парада откроет самый большой транспортный вертолет в мире – Ми-26. За ним последуют вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8.

После над столицей в сопровождении двух истребителей МиГ-29 пролетит воздушный пункт стратегического управления, так называемый самолет судного дня Ил-80. Воздушное судно призвано обеспечить связь и управление войсками в случае уничтожения наземных коммуникаций.

Затем над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» в паре с воздушным танкером Ил-78, истребители Су-35С, новейшие самолеты МиГ-31И и МиГ-31БМ, а также истребители пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В этом году в знак поддержки российский военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z.

Завершат парад Победы традиционно девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.

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