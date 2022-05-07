 

Союзные силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная

07.05.2022, 10:09, Новости дня
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Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы РФ взяли под контроль здание администрации города Попасная, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Мирошник сообщил в Telegram, что «здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил».

«В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная», – добавил он.

Попасная находится в западной части республики, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тыс. человек.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева.

Ранее в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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