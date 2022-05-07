Несколько крупных пожаров возникли в Красноярском крае

Сотрудники МЧС ликвидируют три крупных пожара в Шарыповском, Боготольском и Большеулуйском районах Красноярского края, огнем охвачено две пилорамы на площади 5 тыс. кв. метров и около 55 строений в поселении Павловка и СНТ «Родники», сообщили в МЧС региона.

В ведомстве сообщили, что «в Шарыповском районе возгорание двух пилорам, предварительная площадь горения – 5 тыс. кв. м., в Боготольском районе в поселении Павловка возгорание, предварительно, 35 строений, в Большеулуйском районе в СНТ «Родники», предварительно, возгорание 20 строений», передает ТАСС.

Отмечается, что «обстановка оперативно меняется из-за сильного ветра».

Также лесной пожар локализован на 7 га возле лагеря «Огонек» в Минусинском районе Красноярского края, сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) района.

Продолжается пожар у села Восточное в этом же районе, населению рекомендовано подготовить документы для возможной эвакуации в пункт временного размещения в селе Знаменка.

Кроме того, Красноярск и его пригороды накрыла пылевая буря из-за сильного ветра. Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев предупредил жителей региона по возможности оставаться дома, в помещениях не открывать окна. Управлением организован мониторинг загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По информации Среднесибирского УГМС, в субботу в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный и очень сильный юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

ГИБДД рекомендует водителям выдерживать безопасную скорость и дистанцию на дорогах, быть готовыми к внезапным порывам ветра, включить габаритные огни и противотуманные фары в условиях плохой видимости, с осторожностью совершать обгоны и другие опасные маневры.

Администрации южных районов края предупреждают граждан об опасности разведения огня при таком ветре. Жителям Минусинска и Минусинского района рекомендовано воздержаться от истопки бань, в Новоселовском районе в связи с порывами ветра отменены рейсы парома «Александр Анашкин» через Енисей.

Вместе с тем пожар возник в поселке Итатский Тяжинского района Кемеровской области. В МЧС сообщили, что «на месте работают все необходимые силы и средства, группировка наращивается, тушение осложняется сухой и ветреной погодой».

По предварительным данным, пострадавших нет, количество получивших повреждения домов уточняется. Источник в органах власти уточнил, что в поселении охвачено огнем более 10 домов.

Ранее пожар в Омске уничтожил более 20 строений, накануне произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в Омской области введен режим ЧС.

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