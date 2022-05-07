 

Мнение: Новый герб Херсонской области

07.05.2022, 9:58, Разное
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Для любителей исторической эклектики.
Военно-гражданская администрация Херсонской области предлагает в качестве нового герба области герб времен Российской Империи.
Все это происходит вместе с восстановлением памятников Ленину.
Все это разумеется приосходит ввиду отсутствия внятной идеологии, поэтому порой можно наблюдать занятное сосуществование кусков принципиально разных проектов, замещающих официальную идеологическую пустоту. Отсюда Ленин в обнимку с Российской Империей.
Постмодерн? Постмодерн.

Источник: Colonel Cassad



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