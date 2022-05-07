Мнение: Новый герб Херсонской области

Для любителей исторической эклектики.

Военно-гражданская администрация Херсонской области предлагает в качестве нового герба области герб времен Российской Империи.

Все это происходит вместе с восстановлением памятников Ленину.

Все это разумеется приосходит ввиду отсутствия внятной идеологии, поэтому порой можно наблюдать занятное сосуществование кусков принципиально разных проектов, замещающих официальную идеологическую пустоту. Отсюда Ленин в обнимку с Российской Империей.

Постмодерн? Постмодерн.

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