Персик или сирень. Трендовые варианты макияжа для лета

Приближается лето. В теплый сезон нам хочется добавить в свой образ больше ярких красок. Современные тенденции моды позволяют это сделать. Летом 2022 года будет популярна косметика насыщенных, но нежных оттенков, а также средства, придающие коже блеск и сияние. В статье мы расскажем о трендовых вариантах макияжа для лета.

Сиреневый цвет

Летом 2022 года станут популярны красочные и креативные варианты макияжа глаз. Если вам нравятся более приглушенные тона, то обратите внимание на сиреневые тени для век. Вы можете дополнить свой образ помадой и лаком для ногтей аналогичного оттенка.

Блестящая загорелая кожа

Блестящая и загорелая кожа вряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Если вы не любите загорать, то можете достичь такого эффекта с помощью бронзатора с эффектом сияния. На губы нанесите блеск пастельных оттенков.

Яркая матовая помада

В летнем сезоне будут популярны матовые помады ярких оттенков. Чем более смелый цвет вы выберете, тем лучше. Попробуйте томатно-красные, мандариновые, насыщенные розовые и пурпурные тона помады.

Мерцающая косметика

Серебристые, терракотовые и золотистые блестки были очень популярны в начале нулевых. Сейчас они снова вернулись в моду. Светящаяся кожа выглядит всегда хорошо. Выбирайте мерцающую косметику для глаз, губ и щек.

Персиковые тона

Добавьте в свою косметичку средства для макияжа персикового цвета. Он универсален и красиво выглядит на веках, коже лица и глазах.

Если у вас бледная кожа, то отдавайте предпочтение светло-персиковым тонам. При смуглом цвете лица вы можете выбрать более насыщенный оттенок персика.

Глянцевые тени

Глянцевые тени выглядят очень привлекательно. Они станут одним из трендов лета 2022 года. Чтобы глянец хорошо держался на веках, не забывайте использовать праймер.

Розовое мерцание

Одним из трендов лета станет розовый цвет. Это нежный и изысканный оттенок. Вы можете выбрать розовые тени для век с эффектом мерцания. Они сделают ваш взгляд выразительным.

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“Стеклянная” кожа

Здоровая кожа со стеклянным свечением станет одной из самых модных тенденций лета. Достичь такого эффекта можно с помощью кремового хайлайтера, люминайзера и увлажняющего спрея со светоотражающими частицами.

Матовая кожа

Не теряет актуальности и матовая кожа. Что получить такой эффект, вам не придется наносить на кожу плотный и тяжелый тональный крем. Используйте легкие матовые основы нового поколения, сквозь которые будет виден ваш естественный цвет лица.

Заключение

Мы познакомили вам с трендовыми тенденциями макияжа. Они помогут вам этим летом выглядеть ярко, модно и современно.