 

Пожар в Омске уничтожил более 20 строений

07.05.2022, 9:25, Новости дня
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Пожар в частном секторе в омском микрорайоне Новоалександровка уничтожил более 20 строений, кроме того, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

В ведомстве сообщили, что «в Новоалександровке в результате пожаров сгорело 24 строения, погиб 65-летний мужчина», передает ТАСС.

Возбуждено дело по ст. 293 УК РФ «Халатность», на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В прокуратуре добавили, что также возбуждено уголовное дело по ст. 168 («Уничтожение чужого имущества в крупном размере в результате неосторожного обращения с огнем»).

Из-за пожара эвакуировали 105 человек. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, из-за пожара без крова остались почти 50 человек, им будет оказана помощь.

Указывается, что из-за массовых пожаров, которые активно распространяются благодаря сильному порывистому ветру, в Омской области введен режим ЧС. Так, накануне, в пятницу, произошел пожар в городе Называевске в Омской области, огонь уничтожил 88 строений. Причиной стало возгорание на электроподстанции, перешедшее на сухую траву и затем на жилые дома.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура организовала мобильную приемную для обращений пострадавших от огня граждан. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ.

К тушению пожара были привлечены 165 человек, 23 единицы техники и пожарный поезд. Из Омска направлена аэромобильная группировка МЧС в количестве 50 человек и семи единиц техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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