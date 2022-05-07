В Приднестровье сообщили о взрывах рядом с приграничным с Украиной селом

Рядом с приграничным с Украиной селом Воронково в Рыбницком районе вечером в пятницу прогремело несколько взрывов, сообщают СМИ Приднестровья.

Приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что якобы были замечены беспилотники. На данный момент известно, что пострадавших нет, передает РИА «Новости».

До этого в Приднестровье заявили о стрельбе на границе с Украиной. Кроме того, там удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, предположительно направлявшийся с территории Украины.

Напомним, в конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк». Введен «красный» уровень террористической опасности.

СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. В Кремле такие заявления назвали провокационными.

—