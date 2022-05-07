ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
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Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве заявили, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:04 – Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».
Также по району «выпущено четыре снаряда калибром 122 мм».
Кроме того, зафиксирован обстрел «по направлению н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
Всего ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель.
За 80 дней эскалации в ДНР погибли 105 человек, среди которых трое детей, 464, в том числе 39 детей, пострадали.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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