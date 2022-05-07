 

ВСУ обстреляли Донецк из «Града»

07.05.2022, 9:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве заявили, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:04 – Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».

Также по району «выпущено четыре снаряда калибром 122 мм».

Кроме того, зафиксирован обстрел «по направлению н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Всего ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель.

За 80 дней эскалации в ДНР погибли 105 человек, среди которых трое детей, 464, в том числе 39 детей, пострадали.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом

23.10 / Ответственного за развитие интернета замглавы Минцифры освободили от должности

07.01 / Назначен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

06.07 / Le Monde – труды гонконгских демократов исчезли из библиотек из-за нового закона о безопасности

28.07 / Российские ученые нашли свидетельства природного происхождения коронавируса

11.12 / Сочинец выбросил кольцо с бриллиантами в озеро после отказа девушки

06.06 / Специалисты по недвижимости рассказали, на сколько выросла стоимость жилья на вторичном рынке в Украине

22.11 / Украинцы начали отмечать семилетнюю годовщину Майдана

17.02 / Путин заявил об обсуждении инициативы создать алиментный фонд

05.05 / Россия должна отвести войска от границы с Украиной – главы МИД G7

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика