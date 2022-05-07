AC – американский глобализм будет противостоять России даже ценой уничтожения Украины

США ведут на Украине опосредованную войну за глобализм и Вашингтон готов пойти на всё, чтобы навредить РФ как можно сильнее, считает американский полковник Дуглас Макгрегор. Как он пишет в статье для The American Conservative, американский глобализм под маской расширения НАТО бросает открытый вызов российской национальной идентичности и культуре и ему нет дела до того, что Украина уничтожается в этом противостоянии.



AP

В ходе бомбардировок Югославии в 1999 году президент Билл Клинтон сообщил американцам: «Вот в чём вся соль этой истории с Косовом… Это глобализм против трайбализма». Как пишет американский полковник Дуглас Макгрегор, тогда слова Клинтона прошли мимо ушей большинства американцев, поскольку Косово в их представлении было ещё одним заокеанским конфликтом, не имеющим почти никакого отношения к повседневной жизни Америки, да и слово «трайбализм» наверняка многих смутило. С тех пор термин «глобализм» поменял свой смысл и означает не просто свободную торговлю и взаимовыгодные отношения стран — и, оглядываясь назад, можно сказать, что слова Клинтона про «глобализм» прекрасно вписались в опосредованную войну администрации Байдена с Россией.

Как продолжает Макгрегор в материале для The American Conservative, для нынешней вашингтонской элиты глобализм — нечто большее, чем просто импорт товаров из незападных стран с грошовой рабочей силой. Глобализм под эгидой Вашингтона сулит растворение привычных политических и общественных форм человеческой организации: национальных правительств, государственных границ, национального самосознания, культур. Им на смену придёт мир потребителей, объединённых лишь зависимостью от корпораций, неподотчётных неправительственных организаций и наднациональных институтов.

По мнению автора материала, глобализм сегодня — синоним прогрессивных левых взглядов на послевоенный либеральный порядок международной безопасности, который обязан постоянно расширяться, чтобы выжить. И опосредованная война Вашингтона на Украине — глобалистский замысел с тем, чтобы преодолеть воплощённую в национальном государстве преемственность истории, культуры и географии с целью обезличить разрозненные народы в процессе их приспособления к стремительным социальным и технологическим переменам.

«В этом смысле недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского к Вашингтону и его стратегическим партнёрам установить глобальный контроль над ядерным оружием РФ перекликается с прогрессивным глобалистским мышлением администрации Байдена. В этом-то и загвоздка. Нации и их народы развиваются не в вакууме и без боя не сдаются», — пишет Дуглас Макгрегор.

По его мнению, именно эти моменты должны были насторожить Вашингтон, ведь его опосредованная война на Украине за глобализм затрагивает национальное самосознание, которое будоражит глубочайшие из людских эмоций. В итоге на арене соперничают не просто два национализма, украинский и русский, которые уходят корнями в язык, культуру и историю, а Вашингтонский глобализм под маской расширения НАТО бросает открытый вызов российской национальной идентичности и культуре.

«После военных вмешательств НАТО под руководством США — на Балканах, в Афганистане и Ираке — глубоко лицемерно делать вид, что вторжение НАТО на западные рубежи РФ безвредно. Но ещё опаснее пропускать мимо ушей мнение Москвы, что посягательства НАТО на Украину неразрывно связаны с распространением глобализма на саму Россию. Заявления министра обороны и госсекретаря США о том, что Вашингтон хочет «ослабить» Россию, ясно дают понять, что вашингтонский «порядок, основанный на правилах» — якобы благожелательный, — РФ не выгоден. Эти заявления лишь утверждают русских во мнении, что США — союзники Украины в войне за расширение НАТО», — отмечает автор материала.

Он уверен, что не в силах справиться с финансовым кризисом, дефицитом и ростом преступности в Америке, и, демонстрируя умышленное невежество насчёт Восточной Европы и её народов, президент Байден и его сторонники заваривают кашу, которая аукнется Вашингтону и его партнёрам по НАТО опасными последствиями. Вашингтон много лет подпитывал конфликт Украины с Россией, поставив себе на службу украинский национализм, и это сработало. Сейчас же глобалисты затягивают конфликт — оружием, советами и прочими поощрениями, хотя Украину — уничтожают.

«За последние 30 лет упор Вашингтона на поставки оружия, военное вмешательство и смену неугодных режимов втянул США в конфликты и кризисы на Балканах и Ближнем Востоке, в Магрибе и Юго-Западной Азии. Американские националисты не несут ответственности ни за нынешний конфликт на Украине, ни за обречённые на провал войны последних трёх десятилетий. Но сейчас американские националисты нужны как никогда, чтобы остановить глобалистскую войну за уничтожение России, пока она не расползлась, как раковая опухоль, по всей Восточной Европе», — заключает автор The American Conservative.