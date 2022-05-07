9 мая к подножию мавзолея сбросят флаги ЕС и США

Организаторы парада Победы в Москве сообщили о новшествах в сценарии мероприятия.

Главным из них будет финал праздника. Вспоминая традиции парада 24 июня 1945 года, к подножию мавзолея будут брошены флаги США и ЕС, организаций, признанных в России иноагентами, флаги МОК, WADA, ВТО, ОБСЕ и других.

Во время парада по Красной площади в наручниках проведут представителей недружественных России стран и организаций. Флаги и знамёна пронесут солдаты 12-го гвардии интернет-полка (г. Ольгино). Гвардейцы кремлёвского полка дадут залп в воздух холостыми патронами, а затем журналистами-иноагентами будет произведён выстрел из «Царь-пушки».

После этого будет произведено торжественное сожжение всех флагов и знамён.

– Сегодня список врагов изменился, против нас вновь выступил весь мир, вернее его западная часть с его институтами. Не страшно, победили нацистов, победим и остальных негодяев, – заявил организатор мероприятия.

Подобные мероприятия пройдут и в других городах России, а также в Брестской крепости в Белоруссии.

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