От зеленого до бордо. Какие оттенки маникюра способны вытянуть весь образ

Сейчас в мире красоты появляется множество различных интересных тенденций в области оформления ногтей. В частности, это различные оттенки на каждом пальце, неоновые тона, приглушенных или яркие цвета.

Однако если хочется выглядеть не просто модно, а действительно роскошно, то стоит обратить внимание на проверенные временем оттенки. Вот некоторые интересные идеи маникюра на весну, которые способны легко вытянуть весь образ.

Куркума

Этот приглушенный оранжевый оттенок выглядит действительно изысканно и роскошно.

Такой тон идеально сочетается с совершенно любым нарядом. Кроме того, оттенок куркумы помогает поднять настроение и делает образ более ярким.

Зеленый

Приглушенный зеленый цвет является модным и элегантным оттенком. Он помогает сделать образ роскошным.

Приглушенный зеленый представляет собой нечто среднее между серым оттенком шалфея и мхом.

Малина

Этот цвет представляет собой нечто среднее между розовым и красным. Малиновый является более утонченным, чем клубничный или вишневый.

Ногти с таким лаком выглядят изысканно. Чтобы сделать образ шикарным, стоит сочетать малиновый лак с бежевым нарядом.

Почти черный

Что касается лака для ногтей, то угольно-черный оттенок делает образ готическим.

Чтобы выглядеть роскошно, стоит выбрать для себя пурпурный, темно-синий или насыщенный цвет. Они выглядят настолько темными, что кажутся практически черными.

Почти белый

Яркий белый цвет считается базовым, поэтому, он выглядит несколько скучно.

Чтобы сделать образ более дорогим, то стоит выбирать для себя кокосовые, льняные оттенки. Они хорошо сочетаются с любым оттенком кожи и уместны круглый год.

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Смешанный нюдовый

Это отличный игривый вариант маникюра. Сейчас градиентный маникюр в тренде.

Если хочется сделать свой образ шикарным, то стоит выбирать нейтральные тона вместо ярких неоновых. Хорошо будут смотреться вместе коричневый, серо-коричневый и светло-розовый. Это отличный способ сделать свой образ более ярким и интересным, но при этом выглядеть роскошно.

Бордо

Ногти винного цвета всегда остаются в тренде. Насыщенный глубокий красный оттенок буквально мгновенно сделает образ шикарным и ярким.

Благодаря бордовому маникюру вы точно будете выглядеть элегантно и дорого.

Деним

Нежно-голубой цвет выглядит слишком ярко. Именно поэтому, лучше всего выбрать для себя приглушенный синий цвет с большим количеством серых полутонов.

Цвет деним на ногтях выглядит благородно и помогает поднять образ на совершенно новый уровень.

Кристаллы

Покрытие ногтей только блестящим лаком без основного цвета под ним помогает создать впечатление хрустального нейл-арта.

Можно при желании нанести блеск для ногтей поверх прозрачного базового покрытия для получения еще более яркого результата.