 

Агрокомплекс Крыма пообещали восстановить до уровня 2014 года после снятия водной блокады

07.05.2022, 8:05, Новости дня
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Сельское хозяйство в Крыму восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, после снятия организованной Киевом водной блокады, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что восстановление подачи воды было одной из главных задач, и «многие крымские сельхозпроизводители переориентировались с выращивания влагозависимых культур на засухоустойчивые», передает РИА «Новости».

«Теперь появилось новое окно возможностей для возобновления тех объемов производства продукции сельского хозяйства, которые были до 2014 года», – добавил он.

Напомним, 26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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