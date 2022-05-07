Агрокомплекс Крыма пообещали восстановить до уровня 2014 года после снятия водной блокады

Сельское хозяйство в Крыму восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, после снятия организованной Киевом водной блокады, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что восстановление подачи воды было одной из главных задач, и «многие крымские сельхозпроизводители переориентировались с выращивания влагозависимых культур на засухоустойчивые», передает РИА «Новости».

«Теперь появилось новое окно возможностей для возобновления тех объемов производства продукции сельского хозяйства, которые были до 2014 года», – добавил он.

Напомним, 26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.

—