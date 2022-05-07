КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Дальность полета и наибольшая высота полета снаряда анализируются южнокорейскими военными, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

Напомним, в апреле северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну продемонстрировали новое дальнобойное оружие, после чего Южная Корея решила провести консультации с Японией.

После Токио выразил протест властям КНДР из-за запуска баллистической ракеты северокорейской стороной.

—