 

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

07.05.2022, 8:05, Новости дня
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Северная Корея вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Дальность полета и наибольшая высота полета снаряда анализируются южнокорейскими военными, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

Напомним, в апреле северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну продемонстрировали новое дальнобойное оружие, после чего Южная Корея решила провести консультации с Японией.

После Токио выразил протест властям КНДР из-за запуска баллистической ракеты северокорейской стороной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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