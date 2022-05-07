КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
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Северная Корея вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
Дальность полета и наибольшая высота полета снаряда анализируются южнокорейскими военными, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.
Напомним, в апреле северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну продемонстрировали новое дальнобойное оружие, после чего Южная Корея решила провести консультации с Японией.
После Токио выразил протест властям КНДР из-за запуска баллистической ракеты северокорейской стороной.
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