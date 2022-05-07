Десять пророчеств об Апокалипсисе

На протяжении тысячелетий люди верили, что однажды наступит день, когда их мир будет уничтожен в результате глобального катаклизма. Чаще всего причиной указывались пожары, наводнения, землетрясения, а в последние десятилетия к ним добавились падение метеорита и ядерная война.

Некоторые из самых известных предсказаний потерпели фиаско, другие, якобы, еще ожидают нас в ближайшем или не очень ближайшем будущем.

10. Апокалипсис по календарю майя

Цивилизация майя, возникшая около 4 тысяч лет назад, строила пирамиды, отлично знала математику и астрономию, создавая сложные календари на длительные периоды времени.

Один из календарей майя, согласно некоторым расшифровщикам, якобы заканчивался довольно ясной датой – 21 декабря 2012 года. Сотни тысяч людей, если не миллионы, в 2012 году ожидали в связи с этим Конец Света и находились в состоянии страха и истерии. Были опубликованы множество книг и телепередач на эту тему, люди строили бункеры, скупали продукты и вещи первой необходимости.

Когда Апокалипсис не произошел, все выдохнули с облегчение, но два года назад появились новости о том, что расшифровщики вероятно ошиблись и Конец Света на самом деле приходится на 2020 год. Но и в тот год никакого Конца Света не произошло.

9. Предсказание Ньютона

Многие люди знакомы с обширным вкладом Исаака Ньютона в математику и науку, но мало кто знает о его предсказании Конца Света. На самом деле Ньютон наравне с наукой также тщательно изучал теологию и исследовал Библию вдоль и поперек, особенно увлеченный темой библейских пророчеств.

В 2003 году в СМИ появились новости о том, что было найдено письмо Ньютона, в котором он, на основе своих интерпретаций библейских текстов, выводил дату Апокалипсиса на 2060 год.

В то время как одни считают, что письмо Ньютона об Апокалипсисе было чистой спекуляцией, а не фактическим предсказанием, многие другие поверили в это.

Люди, выступающие против “предсказания конца света Ньютоном”, настаивают на том, что он на самом деле был атеистом, несмотря на свой интерес и изучение теологии. Он, якобы, не верил ни в Христа, ни в поклонение божественному существу и по этой причине он не мог “предсказать Апокалипсис”.

8. Предсказание “Истинного пути”

Секта “Истинный путь” или “Чен Тао” была создана в 1990-х тайваньским “гуру” Хон Мин Ченом. Эта религиозная группа смешала аспекты тайваньской религии, буддизма, христианства и теорий заговора НЛО с пророчествами.

Однажды Хон Мин Чен предсказал, что 31 марта 1998 года, ровно в 12:01 утра, люди по всей Северной Америке увидят Бога на своих телевизорах, что станет предвестником Конца Света. Не имело значения, было ли у человека кабельное телевидение или нет.

Предсказание не сбылось, но Хон Мин Чен заявил, что немного ошибся и Конец Света будет в следующем году. Он заявил, что Апокалипсис наступит в виде сильных наводнений и нападения “дьявольских духов”. Он также сказал, что его последователи могут спастись, если заплатят за посадку в космические корабли, которые унесут их с умирающей Земли.

Когда это предсказание также не сбылось, это привело к окончательному упадку секты.

7. Нападение пришельцев с Клариона

В 1954 году обычная американская домохозяйка из Чикаго Дороти Мартин взбудоражила штаты своим предсказанием скорого Судного Дня. Она заявила, что через автоматическое письмо получила сообщение о надвигающейся атаке инопланетян с планеты Кларион и утверждала, что инопланетяне вызовут массовое наводнение, которое поглотит Землю.

Интервью с ней публиковали практически все газеты, выпуская зловещие заголовки о скором “Дне Катастрофы”. А вскоре появились и фанаты Дороти, которые называли сами себя Искателями. Готовясь ко Дню Катастрофы, Искатели увольнялись с работы, продавали свои вещи и затем начали собираться в доме Дороти, чтобы петь религиозные гимны.

День Катастрофы был назначен Дороти на канун Рождества 1955 года, но в этот день ничего страшного не произошло. Не прилетели летающие тарелки и не был замечен даже один пришелец.

Дороти после этого подбодрила людей, заявив, что получила еще одно сообщение от планеты Кларион, в котором говорилось, что Бог был так впечатлен верой Искателей и вместо этого решил отложить Апокалипсис!

6. Второе пришествие Иисуса

Второе пришествие Иисуса Христа как знак скорого Конца Времен предсказывали на протяжении многих веков. Это событие предсказано как в христианстве, так и в исламе, и множество людей за прошедшие века объявляли себя пришедшим во второй раз Иисусом.

Лишь за последние 30 лет таких было целых пятеро: Константин Руднев — лидер тоталитарной секты Ашрам Шамбалы (СССР, 1989), Мария Дэви Христос (СССР, 1990) — лидер деструктивной секты “Белое братство”, Виссарион (СССР, 1991) — лидер секты “Церковь последнего завета”, Сёко Асахара (Япония, начало 1990-х) — лидер террористической тоталитарной секты “Аум Синрикё”, Григорий Грабовой (Россия, 2004) — осуждён за мошенничество в особо крупных размерах, провёл несколько лет в заключении, Мехмет Али Агджа (Турция, 2010) – член террористической группировки “Серые волки”, пытавшийся убить Папу Римского.

Возможно, самая крупная истерия из-за “второго пришествия” случилась в 19 веке, когда некий проповедник Уильям Миллер предсказал, что второе пришествие Иисуса произойдет в 1843 году.

Миллеру поверило не менее 100 тысяч человек, став его убежденными последователями и слушая его проповеди с еще большим количеством предсказаний. Миллер уверял, что после 1843 года “облака откроются и произойдет очищение мира”, призывая своих последователей каяться, чтобы искупить вину.

Когда же в 1843 году ничего особого не случилось. Миллер заявил, что “ошибся немножко” и что ИИсус придет в следующем году. Но Иисус и тогда не явился и последователи Миллера испытали то, что историки назвали “великим разочарованием”.

5. Курица-пророк

В большинстве случаев люди предвещают апокалиптические события, но изредка пророками объявляют животных. Так произошло в Лидсе в 1806 году, когда обычная фермерская курица начала откладывать яйца с надписью “Христос скоро придет”.

Это вызвало большое религиозное безумие в Лидсе и многие люди специально приходили и приезжали из дальних деревень, чтобы увидеть курицу, посмотреть на ее яйца с предсказанием и покаяться в грехах, готовясь к пришествию Иисуса.

Многие видели своими глазами, как из заднего прохода курицы появляется яйцо с надписью, так что про подделку никто даже не заикался. Однако потом кто-то случайно увидел как хозяйка курицы Мэри Бейтман сама расписывала яйца чернилами, а потом аккуратно вставляла такое яйцо обратно в курицу и усаживала ее на насест.

4. Комета Галлея

Комета Галлея появляется в небе каждые 76 лет и ее появление точно рассчитано астрономами. Но когда в 1910 году астрономы объявили, что комета Галлея скоро пролетит на Землей, это привело к массовой истерии, страху и замешательству у удивительного большого числа людей.

Кто-то из ученых заявил, что хвост кометы содержит ядовитый газ циан, а когда эти слова появились в прессе, то малообразованная публика решила, что пролетевшая над нами комета может отравить миллионы людей и тогда наступит Конец Света.

Пресса далее лишь способствовала начавшейся панике, муссируя слухи об Апокалипсисе. Люди в разных странах по всему миру бросали работу и превращали свои дома в убежища, заколачивая окна и законопачивая все щели, чтобы “ядовитый газ” не проник в помещение.

В ночь пролета кометы одни сидели в своих укрытиях, а другие, напротив, даже устраивали “кометные вечеринки” на крышах, чтобы “умереть в праздности”. Конечно же, когда комета пролетела и никто не погиб от ее газа, все они были сильно смущены.

3. Предсказания Сёко Асахары

Сёко Асахара был японским “пророком Судного дня”, который начал собирать фанатов после того, как увлекся йогой и эзотерикой в 1984 году. Он заявлял последователям, что может левитировать и “достиг просветления”.

В 1987 году он создал секту Аум Синрике, которая быстро стала популярной, набрав около 10 тысяч последователей. По мере того как росла популярность Асахары, рос и его комплекс превосходства. Асахара призывал своих последователей пить кровь и купаться в крови, утверждая. что это спасет их от скорого Апокалипсиса.

Асахара предсказал, что Апокалипсис произойдет между 1997 и 2000 годами из-за отравления газом. А затем некоторые члены Аум Синрике решили взять дело в свои руки и в буквальном смысле создать Апокалипсис. 20 марта 1995 года члены организации выпустили токсичный газ зарин в токийском метро, убив 12 человек и отравив по меньшей мере 5500 человек.

Асахара был арестован японскими властями и приговорен к смертной казни через повешение в феврале 2004 года.

2. Апокалипсис Эпплуайта

Американец Маршалл Эпплуайт делал карьеру в сфере образования, но ушел со своей должности после смерти отца, которая привела Эпплуайта к тяжелой депрессии. В 1972 году Эпплуайт познакомился с Бонни Неттлз, медсестрой, которая познакомила его с мистицизмом и библейскими пророчествами.

Вместе они образовали религиозную секту под названием “Небесные врата”, уверяя последователей, что они являются божественными посланниками, которым поручено доставить людям послание Судного Дня. Эпплуайт проповедовал об инопланетянах, которые отправляют души людей на свои космические корабли и там дают им новое тело.

Эпплуайт также говорил, что Иисус Христос был пришельцем, прилетевшим на Землю, который после своего воскресения переместился на космический корабль и улетел в космос.

Его теории Судного дня были в основном основаны на движениях Нью-Эйдж и популярной культуре. И хотя его секта-община была не особо популярной, она благополучно пережила конец 70-х и 80-е. В 1990-х “пророчества” Эпплуайта внезапно стали популярны из-за прохождении кометы Хейла-Боппа. Эпплуайт заявил, что комета является “кораблем пришельцев”, который трансформирует их души в новые совершенные тела.

Эпплуайт и его последователи готовились “сесть” на этот космический корабль, планируя массовое самоубийство. 26 марта 1997 года последователи Эпплуайта покончили с собой, используя водочные коктейли, барбитураты и удушение пластиковыми пакетами. Власти обнаружили в общине 39 тел членов “Небесных врат”, в том числе Эпплуайта.

1. Научный Апокалипсис

Ученые утверждают, что примерно через шесть миллиардов лет наше Солнце превратится в красного гиганта после преобразования всего своего водорода в гелий. Это преобразование заставит солнце сиять в 3000 раз ярче и расширится до 20 раз текущего размера земли.

Повышенная радиация солнца в конечном итоге разрушит Сатурн и Юпитер, а если к тому времени Земля останется на своей орбите, она не сможет противостоять нарастающей солнечной радиации.

Некоторые ученые предсказывают, что после расширения Солнце превратиться в белого карлика, другие говорят, что Солнце будет постоянно удаляться от Земли, что также приведет к смерти всего живого на Земле.