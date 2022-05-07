Россиянам раскрыли простой способ разбогатеть

В последнее время люди все чаще задаются вопросом, как заработать денег. По словам специалиста, нужно ставить перед собой конкретные цели и задачи, но при этом никогда не переставать мечтать.

Игорь Антонов поделился с читателями “Дни.ру” лайфхаком, который поможет быстрее достичь материальных благ. “Чтобы цель вела к реально достижимым высотам, она должна быть понятной и реализуемой. Молодой предприниматель должен прописать пошаговый план действий – задач, – чтобы понимать, что это цель, а не мечта”, – говорит бизнесмен.

Каждая задача должна приближать на шаг к цели. Например, у вас есть желание заработать миллион рублей и поехать через три месяца на отдых, значит, для этого нужно просчитать план действий. “Вы должны “оцифровать” свою цель. Что такое миллион рублей? Это столько-то клиентов или столько-то продаж, поэтому вам нужно понять, сколько вам необходимо совершить действий, чтобы привлечь нужное количество клиентов или совершить необходимое количество продаж”, – поделился Игорь Антонов.

Работа над преодолением каждого шага для достижения цели должна вестись ежедневно. “Вы прописываете пошаговый конкретный план действий, это не мечта, это план. Но цель должна быть понятна и доступна”, – подчеркнул предприниматель. Он добавил, что не стоит загадывать невозможного. Например, если вы только начинаете свой бизнес и ставите задачу через месяц заработать миллион долларов, то это уже не цель, а мечта.

Правда, как отметил Игорь Антонов, мечтать всегда нужно и важно. Причем в грезах себя сдерживать не стоит, ведь это помогает двигаться вперед.

“Чем круче вы мечтаете и двигаетесь в этом направлении, то даже если вы не достигнете того, о чем мечтаете, вы все равно окажетесь на высоте. Условно, если вы мечтаете стать лучшим в мире, возможно, вместо этого станете лучшим в России или лучшим в городе”, – дал напутствие успешный бизнесмен.