 

Стало известно о прекращении поставок рядом компаний Китая в Россию

07.05.2022, 6:41, Новости дня
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Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за санкций и давления американских производителей, сообщили источники The Wall Street Journal.

По имеющейся у издания информации, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Соединенные Штаты могут прекратить предоставлять китайским компаниям американское программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход санкций, передает РИА «Новости».

В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Как отмечает редакция, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось.

По мнению экспертов, опрошенных Financial Times, китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют столкнуться с новыми санкциями со стороны Соединенных Штатов, если продолжат оказывать поддержку Москве в сфере телекома и поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование.

Напомним, 19 апреля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что Китай ждут «серьезные последствия», если Пекин решит помочь Москве обойти санкции. Кроме того, 6 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.

В начале апреля премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявлял, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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