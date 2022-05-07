 

Пентагон не увидел признаков подготовки Китая к вторжению на Тайвань

07.05.2022, 6:41, Новости дня
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Признаков подготовки Китая к возможному вторжению на Тайвань нет, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Опять-таки: нет признаков того, что они намерены поступить таким образом. К той или какой бы то ни было иной дате», – сообщил официальный представитель Министерства обороны США, комментируя высказывания официальных лиц американской администрации о том, что КНР якобы стремится создать военный потенциал, позволяющий «захватить Тайвань к 2027 году». «Просто они (китайские власти) заявили, что хотели бы иметь [позволяющий при необходимости решить такую задачу] потенциал», – приводит слова Кирби ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, США концентрируют внимание на том, «чтобы располагать надлежащим силами и средствами», позволяющими выполнять «обязательства в сфере безопасности в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе».

«Напоследок скажу следующее: министр [обороны США Ллойд Остин] много раз говорил, что нет причины для того, чтобы напряженность в [Тайваньском] проливе превращалась в конфликт, совершенно никакой причины. Мы продолжаем поддерживать политику «одного Китая» <…>. И мы продолжаем поддерживать Тайвань и его способность иметь собственный потенциал самообороны. Эти усилия будут продолжаться. Но мы говорили и продолжим говорить, что не хотим видеть одностороннего изменения статус-кво военным путем», – добавил Кирби.

Накануне замглавы МИД Китая заявил о планах Соединенных Штатов после Украины «перенести пожар войны» в Азию. Ранее в тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты остаются приверженными собственной политике «одного Китая», как об этом говорится в Законе об отношениях с Тайванем.

Во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы «поставил цель подготовить вооруженные силы» Китая к 2027 году к захвату Тайваня. В тот же день авианосная группа ВМС Китая начала учения в западной части Тихого океана. В середине апреля ВС Китая решили провести учения у берегов Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов из США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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