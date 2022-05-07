Глава Херсонской области заявил о стремлении региона войти в состав России

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», – приводит слова Стремоусова РИА «Новости».

Как сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, если понадобится, власти региона готовы обратиться с вопросом о включении Херсонской области в состав Российской Федерации. «Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», – сказал Стремоусов.

Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Он назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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