 

Российская экономика опровергает прогнозы о неминуемом крахе

07.05.2022, 6:25, Разное
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Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика опровергает прогнозы о неминуемом крахе. Как пишет The Economist, меры по поддержанию экономической активности в РФ в режиме реального времени в основном действуют и прогнозы некоторых экономистов о 15-процентном сокращении ВВП в этом году начинают казаться чрезмерно пессимистическими.


AP

В начале апреля The Economist  указывал на предварительные свидетельства того, что российская экономика опровергает прогнозы о неминуемом крахе, несмотря на беспрецедентные санкции, введённые западными странами, и полученные недавно данные подтверждают эту точку зрения. Рубль, которому помогли меры контроля над движением капитала и высокие процентные ставки, сегодня обладает такой же стоимостью, как и до начала российской спецоперации на Украине в конце февраля, а Россия, похоже, вовремя осуществляет все выплаты по облигациям в иностранной валюте.

Как пишет издание, реальная экономика тоже оказалась удивительно жизнестойкой. Хотя розничные цены в РФ с начала года выросли на 10 с лишним процентов, а также растёт количество фирм, которые запаздывают с выплатой зарплат, меры по поддержанию экономической активности в РФ в режиме реального времени в основном действуют. 

После недолгого мартовского затишья русские снова стали свободно тратить деньги в кафе, барах и ресторанах, о чём свидетельствует статистика Сбербанка, являющегося самым крупным в России. 29 апреля Центробанк понизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%. Это свидетельствует о том, что начавшаяся в феврале финансовая паника понемногу улеглась. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о 15-процентном сокращении ВВП в этом году начинают казаться чрезмерно пессимистическими.



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