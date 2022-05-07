Вучич: Запад потребует Сербию признать Косово, чтобы лишить РФ аргументов по Донбассу

Запад потребует от Сербии срочно признать независимость Косова, чтобы доказать, что его случай не является прецедентом, сообщил в пятницу сербский президент Александр Вучич в специальном обращении к нации.

«Наша ситуация изменилась к худшему после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, не потому что он хотел намеренно нанести ущерб Сербии, а потому что он косовский вопрос по-другому поставил, поставил его на защиту интересов русских», – передает ТАСС слова Вучича.

По его мнению, Путин в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил о решении Международного суда ООН по Косову, согласно которому при реализации права на самоопределение территория страны не должна обращаться за разрешением на провозглашение суверенитета к центральным властям.

Также и Донбасс имел право объявить о своем суверенитете, а РФ – признать это.

«Они говорят, что стремились предотвратить геноцид, Путин тоже говорит, что стремился предотвратить геноцид, аргументация не является слабой. Но весь Запад сейчас потребует от Сербии немедленно признать Косово, чтобы доказать Путину, что это не одно и то же и не является прецедентом», – добавил сербский лидер.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами в феврале. Российской армии тогда же было поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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