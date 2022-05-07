В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту на 9 Мая

Украинская сторона намеревается ударить по Крымскому мосту на День Победы, 9 мая, сообщил представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш.

«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту», – сообщил Слайдиныш в эфире Латвийского радио, передает РИА «Новости».

Он добавил, что по этому мосту прибывает снабжение для южного направления Вооруженных сил России.

Между тем член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что защита Крымского моста ведется круглосуточно. «Уже не первый раз мы слышим о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту. Но мы знаем, что защита Крымского моста ведется в круглосуточном режиме», – сказал он в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, на мосту действуют жесткие меры безопасности по транспорту, также «очень хорошо работает ФСБ» с гражданским населением по выявлению диверсионных групп.

«Мост защищен средствами воздушной обороны, в частности, обеспечена и подводная защита», – сказал сенатор.

Цеков предположил, что российские спецслужбы, вероятно, уже отследили возможную угрозу и предпримут соответствующие действия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные операции вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.

В минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.

Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.

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