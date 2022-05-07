Посольство США призвало американцев избегать собраний в Москве 9 мая

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07.05.2022, 5:15, Новости дня
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Посольство США в РФ призвало американских граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве по случаю Дня Победы, сообщила пресс-служба дипмиссии.

В посольстве обратили внимание, что в прошлые годы мероприятия по случаю 9 Мая в Москве сопровождались усиленным присутствием полиции. «Учитывая сохраняющуюся напряженность, гражданам США следует избегать крупных общественных собраний», – приводит текст сообщения ТАСС.

Диппредставительство рекомендовало американцам быть бдительными, иметь при себе удостоверение личности, а также продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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