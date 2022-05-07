 

В Нью-Джерси полностью запретили пластиковые пакеты и пенопластовые контейнеры

07.05.2022, 5:00, Разное
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В американском штате Нью-Джерси запретили продавать в магазинах пластиковые пакеты и упаковывать еду в пенопластовые контейнеры. В больших супермаркетах под запрет попадают и бумажные пакеты. Таким образом власти хотят побудить население использовать многоразовые сумки.

Вам нужен пакет, чтобы унести покупки из магазина? В Нью-Джерси больше не будут продавать пакеты ни из пластика, ни из бумаги.

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление по поводу пластиковых пакетов — оно одно из самых жёстких в стране. Одноразовые пластиковые пакеты полностью под запретом во всех магазинах по всему штату Нью-Джерси.

Бумажные пакеты запрещены в продуктовых магазинах площадью больше 2500 квадратных футов (примерно 232 кв.м — прим. ИноТВ). И на этом всё не заканчивается.

Хотите взять еду с собой? Пенопластовых контейнеров больше нет: они тоже под запретом.

Покупателей побуждают приносить свои пакеты. Хотя некоторые магазины сообщают, что продают многоразовые сумки. Те магазины, которые будут неоднократно нарушать правила, могут получить штраф размером до 5 тысяч долларов.

Дата выхода в эфир 05 мая 2022 года.

 



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