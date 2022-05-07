Чердак римской церкви скрывает рисунки беглецов времён Второй мировой

В римской церкви Сан-Джоаккино есть много произведений искусства, однако, возможно, самые ценные её шедевры скрываются на тёмном чердаке. Как передаёт NTD, их нарисовал углём на стенах человек, который полгода прятался здесь во время нацистской оккупации Рима в годы Второй мировой. Вместе с ним было ещё 34 человека, включая евреев, антифашистов и военных перебежчиков.

В церкви Сан-Джоаккино в Риме есть много произведений искусства, в том числе фрески, мозаики и замысловатые витражи. Но, возможно, самые ценные её шедевры скрываются на тёмном чердаке.

Их нарисовал углём на стенах человек, который полгода прятался здесь во время нацистской оккупации Рима в годы Второй мировой. Вместе с ним было ещё 34 человека, включая евреев, антифашистов и военных перебежчиков.

Отец Эцио Марчелли обнаружил рисунки в 1984 году, через 40 лет после того, как солдаты союзников освободили Рим от нацистских оккупантов.

ЭЦИО МАРЧЕЛЛИ, священник: Здесь жили люди, которых преследовали немцы. В основном евреи. Но были и военнослужащие итальянской армии, которые бежали после 8 сентября, когда началась нацистская оккупация, то есть они были политическими беглецами. В целом здесь проживало 35 человек. Они скрывались с 3 ноября 1943 года по 7 июня 1944.

На трёх огромных рисунках изображены Иисус в терновом венце, Мадонна с младенцем и современный человек, сидящий на простом стуле, обхватив голову руками. Вероятно, это был портрет одного из беглецов.

ЭЦИО МАРЧЕЛЛИ: Образ Иисуса давал всем, даже неверующим, надежду, а также показывал их положение. Они не совершали преступлений, но были заперты за стеной, как Иисус, который был осуждён, несмотря на то, что был невиновен.

Изображения не подписаны. Но почти наверняка их создал некто по имени Луиджи де Симоне. В архивах есть наброски на листах бумаги, подписанные им.

Марчелли также нашёл старую пачку сигарет, игральные карты, спички, пустую фляжку из-под вина и копию римской газеты 1944 года с антисемитской статьёй.

В среднем на чердаке одновременно проживало 15 человек. Некоторые остались на весь период.

Беглецы входили и выходили через окно, обычно под покровом темноты. Через него они получали еду и одежду. А помогали им священник, монахиня и несколько прихожан.

Дата выхода в эфир 05 мая 2022 года.