Мнение: О большой пакости со стороны «дедушки Джо» (Байдена)

Ну вот это уже и правда #нивкакиерамки. Или ни в какие ворота не лезет, говоря по-русски. Всё можно понять, но…

Зачем же так, Джо?

В общем, пусть нынешний американский президент Джозеф Робинетт #Байден-младший сколько угодно заговаривается, путается и даже… здоровается с «несуществующими» людьми. Но когда он берётся за дело, ух! Только перья летят…

Что и наблюдает на своём личном опыте нынешний российский президент Владимир #Путин, похоже, однажды решивший, мол, «дедушка старый, ему всё равно» Однако этот «мужественный старик», общавшийся ещё с советскими партийными монстрами, приличную фору даст нынешним российским школярам от политики!

Президент #США Джо Байден подпишет закон о программе ленд-лиза для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Закон позволит поставлять вооружения Украине по ускоренной процедуре, аналогичной существовавшей в годы Второй мировой. И хотя российская пропаганда упирает на то, что его внесли в конгресс в конце января — ещё до начала спецоперации России — это говорит лишь об умении нынешней Вашингтонской администрации просчитывать действия на несколько ходов вперёд. Даже не на два или три, а больше.

Собственно, символизм этого «чисто процедурного» действия — поставить президентскую подпись под законом, уже названным «Ленд-Лиз II», ровно в День Победы 9 мая — в излишних комментариях не нуждается. И горькая ирония, и тонкий намёк читаются вполне открытым текстом: акт, который помог Советскому Союзу сломать хребет нацистскому Рейху, теперь возрождается — уже против России.

Большей пощёчины Владимиру Путину, трепетно относящемуся к святому для всех жителей бывшего #СССР празднику, придумать сложно. Или ещё можно?

А может, у Джо Байдена к нынешнему хозяину Кремля помимо геополитического ещё и что-то личное? И именно потому он так особенно хлёстко бьёт по самым чувствительным местам российского президента?

—