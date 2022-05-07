Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Астрологи всего мира твердят, что предстоящая неделя будет совершенно неподходящей для принятия важных решений. Тут вам и ретро-Меркурий, и коридор затмений, и непредсказуемый Уран, и конфигурация Большого креста из планет… Но многие из нас все-таки не выдержат, и вопреки всем советам, начнут действовать. Потому что надоело!

Усталость накопилась, и вообще у всякого терпения есть свой лимит. На этой неделе мы сможем ощутить первые росточки того, что называется “накипело”.

Причину для этого создавали события, когда нам приходилось в чем-то ужиматься, приспосабливаться, терпеть неудобства и обстоятельства. 10 мая Юпитер войдет в Овен, и уговаривать себя потерпеть еще пару лет будет все сложнее, потому что Овен хочет все и сразу, здесь и сейчас.

Мы можем стать свидетелями самых разных процессов, от разводов и увольнений до более глобальных вещей, которые произойдут от нетерпения. Кто-то бросит ВУЗ, прервет успешную карьеру, а кто-то переменит религию или совершит каминг-аут.

Но все это случится не сразу и не за один день – Юпитер планета большая и неповоротливая – но точно начнет вызревать. Тормозить эти процессы будет ретро-Меркурий: он уже давно сбросил скорость и с 11 мая станет пятиться назад, возвращая нас к незавершенным делам.

До конца мая можно будет переделывать, исправлять ошибки, оглядываться назад. Если ищете работу, обратитесь к бывшим коллегам и работодателям. Если не понимаете, как дальше жить, позвоните друзьям детства, перечитайте старые записи.

Ситуация на небе непростая: она говорит о большом давлении на всех нас, включая тех, кто это самое давление организовывает! На них тоже давят – силы Вселенной, силы перемен, которые назрели. Даже если вы не любитель пафоса, приходится признать: мы проживаем исторический момент, он сложный, и от нас мало что зависит.

В субботу и воскресение мы подойдем к концу коридора затмений и как минимум на уровне интуиции, а как максимум – на уровне событий, будет просматриваться перспектива. Затмение 16 мая разрядит воздух, как майская гроза, но помните, что дни накануне таких астрособытий часто преподносят сюрпризы. Поэтому забота о здоровье и безопасности – прежде всего!

Овен

В ваш знак входит Юпитер – желанный гость, который всегда приносит хозяевам рост самооценки, новые амбиции и жажду расширить свое влияние. Стройте планы, но не переоцените свои силы! В пятницу будьте осторожны с деньгами и личной жизнью – Венера может неприятно удивить.

Телец

Переход Юпитера в соседний знак заставит больше смотреть в прошлое, чем в будущее. Вам будет интересно все, что скрыто. В такие моменты многие обращаются к эзотерике, духовным практикам. Если говорить о текущей неделе, то звезды предостерегают вас от конфликтов с теми, кто старше по возрасту или рангу.

Близнецы

Меркурий в вашем знаке становится ретроградным – начинается откат назад. Можно вернуться к тому, что вас беспокоит, и переделать. Юпитер в секторе социальной жизни на целый год сделает вас более заметными и успешными. Используйте это время для саморекламы, чаще выходите в свет и в прямые эфиры.

Рак

Луна на этой неделе будет переходить от одного неудачного положения к другому, так что отложите все важные дела на потом. Сконцентрируйтесь на транзите Юпитера в ваш сектор достижений: думайте о высоких целях, не мелочитесь! В выходные исключите тяжелую работу, сильные стрессы – отдыхайте душой и телом.

Лев

Затмения не проходят для вас бесследно: что-то меняется, приходят новые решения и темы. Помните только, что сделанное сейчас нельзя будет изменить! Юпитер с 10 мая начнет подкидывать вам новые возможности, касающиеся учебы и поездок, относитесь к ним серьезно, чтобы потом не пожалеть.

Дева

Ваша главная планета Меркурий становится ретроградной до 3 июня – в это время бесполезно что-то продвигать и начинать, зато хорошо наводить порядки. Но слишком погружаться в рутину нежелательно, т. к. Юпитер – планета больших возможностей, их важно не упустить. В вашем случае речь о деньгах!

Весы

С четверга и до полудня субботы Луна будет бороздить ваш знак, отбиваясь от ударов Юпитера, Венеры и Плутона. Назвать такой период удачным сложно, но и крупных проблем не ожидается. Следите за событиями в личной жизни и партнерствах в целом. А ближе к выходным включите режим экономии, не тратьте деньги.

Скорпион

Неделя плавно принесет вас к лунному затмению в вашем знаке 16 мая, поэтому планируйте дела с оглядкой на этой событие. Не требуйте от себя особых достижений, наоборот, берегите силы. Юпитер может принести рост обязанностей, но при этом возрастет и ваше влияние. Подумайте, выгодно ли вам это.

Стрелец

Юпитер – ваша главная планета, поэтому вы почувствуете смену ее вибраций первыми в зодиаке. Конечно, для этого нужно обладать интуицией и наблюдательностью, и если они у вас есть, вы сможете поймать волну удачи. Особенно это касается творческих Стрельцов, независимо от профессий.

Козерог

Долгожданное спокойствие придет к Козерогам: всю неделю Плутон будет прекрасно себя чувствовать, и дарить вам ровное настроение. Кроме субботы – этот день может подкинуть проблем. Переход Юпитера ваш сектор дома и семьи – предвестник добрых перемен, которые можно начинать планировать.

Водолей

Обстоятельства по-прежнему требуют от вас действий, и спрятаться от них невозможно. Сделайте выбор, озвучьте свое мнение, примите решение, потому что иначе не получится. Юпитер принесет позитивные новости, расширение круга общения, новые знания, поездки – все перемены будут к лучшему!

Рыбы

Тенденции прошлой недели продолжатся: у вас будет достаточно сил, чтобы жить активно и интересно. Но с чем-то придется проститься – Юпитер покинет ваш знак, и заберет с собой какие-то важные темы. Теперь вы вправе сосредоточиться на материальном: заработках, новой работе, накоплениях.