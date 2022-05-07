Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка.

«Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка… Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Помимо всего прочего, был взят в плен один из нападавших. После непродолжительной беседы с нашими бойцами военнопленный выложил ценную информацию о местонахождении пункта управления противника в районе Воеводовки. Исходя из полученной информации, пункт управления вскоре был успешно уничтожен. Также билет в один конец получили командир нападавшего батальона и командир роты», – сообщил Кадыров.

«Очередная победа наших ребят не обошлась без ценного трофейного вооружения и специальной военной техники. Шаг за шагом российские войска приближают неминуемый конец бандеровских прихвостней и всей остальной погани. Не будет с нашей стороны внезапного всплеска милости по отношению к националистам после всех совершенных ими зверств!», – сообщил Кадыров.

В четверг советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ при условии поставки Западом большого количества оружия в первых числах июля якобы могут начать контрнаступление. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал явление о контрнаступлении ВСУ под Харьковом и Изюмом блефом.

Напомним, страны Запада продолжают заваливать Украину оружием в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это означает для спецоперации на Украине?

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