Аксенов объявил об освобождении Херсонской области от националистов

В Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория освобождена от националистов и возвращается к мирной жизни, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«[В Херсонской области] со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Эта территория освобождена от националистов. Херсонская область переходит на мирный уклад жизни», – приводит слова Аксенова РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас в Крым приезжают жители сопредельных территорий, растет взаимодействие и налаживаются связи. «У нас коллеги были из Мелитополя, и педагоги были, и представители медицинского сообщества. И просто граждане обращаются ко мне за помощью. У нас активно развиваются связи, взаимодействие налажено. Так что, слава богу, все двигается в мирном русле. На освобожденных территориях жизнь налаживается», – сказал глава республики.

Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Он назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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