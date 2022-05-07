 

Эстония лишила вида на жительство защищавшего «Бронзового солдата» активиста

07.05.2022, 2:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Эстонии приняли решение лишить вида на жительство одного из активистов, который выступал в защиту памятника воину-освободителю в Таллине, известного как «Бронзовый солдат», Максима Реву, сообщили СМИ.

Максиму Реве также запрещен на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Рева родился и вырос в Эстонии. Там же живут его престарелые родители.

В 2006–2007 году он возглавлял организацию «Ночной дозор», которая охраняла памятник советскому воину-освободителю.

В докладе КаПо Рева назван «одним из организаторов «Бронзовой ночи». Притом, что эстонский суд полностью его оправдал.

Среди других «прегрешений» Ревы – «активное участие в работе прокремлевских СМИ». В 2014 году он получил медаль «За Крым».

Напомним, что полиция задержала мужчину, совершившего в Таллине акт вандализма в отношении памятника воину-освободителю, который носит название «Бронзовый солдат». 18 апреля полиция получила сообщение о повреждении ордена на груди «Бронзового солдата».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Флиртовал с другими женщинами и дружил с Эпштейном. СМИ назвали причины развода Билла и Мелинды Гейтс

22.10 / Adobe внедряет искусственный интеллект для обработки изображений в программе Photoshop

05.09 / Белковский предположил, что Лавров “постоянно смотрит триллеры про инопланетян”

15.08 / Компания Gigabyte отзывает свои блоки питания, хотя не видит в них изъянов

01.12 / Синоптики дали прогноз на первый зимний месяц в Украине

14.06 / В вооруженных силах Беларуси утверждают, что перехвата самолета Ryanair не было

18.08 / В киевской инспекции по парковке заявили о работе в штатном режиме. Вице-мэр говорил, что работа парализована

14.09 / На звезду на главном здании МГУ на День города залезли около 20 человек

22.01 / Правительство РФ утвердило план по борьбе с «омикроном»

10.07 / Китай потерпел неудачу при первом запуске ракеты «Куайчжоу-11»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика