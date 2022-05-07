Эстония лишила вида на жительство защищавшего «Бронзового солдата» активиста

В Эстонии приняли решение лишить вида на жительство одного из активистов, который выступал в защиту памятника воину-освободителю в Таллине, известного как «Бронзовый солдат», Максима Реву, сообщили СМИ.

Максиму Реве также запрещен на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Рева родился и вырос в Эстонии. Там же живут его престарелые родители.

В 2006–2007 году он возглавлял организацию «Ночной дозор», которая охраняла памятник советскому воину-освободителю.

В докладе КаПо Рева назван «одним из организаторов «Бронзовой ночи». Притом, что эстонский суд полностью его оправдал.

Среди других «прегрешений» Ревы – «активное участие в работе прокремлевских СМИ». В 2014 году он получил медаль «За Крым».

Напомним, что полиция задержала мужчину, совершившего в Таллине акт вандализма в отношении памятника воину-освободителю, который носит название «Бронзовый солдат». 18 апреля полиция получила сообщение о повреждении ордена на груди «Бронзового солдата».

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