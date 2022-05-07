 

Умер сыгравший в сериале «Друзья» американский актер

07.05.2022, 2:28, Новости дня
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Сыгравший в сериале «Друзья» американский актер Майк Хагерти умер в возрасте 67 лет, сообщила актриса Бриджит Эверетт.

«С большой печалью семья Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе», – приводит слова Эверетт ТАСС.

Майк Хагерти наиболее известен своей повторяющейся ролью управляющего зданием, мистера Тригера, в сериале «Друзья», который рассказывают о жизни шестерых приятелей из нью-йоркского района Манхэттен. Сериал транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

Напомним, 7 декабря 2019 года умер американский актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья» роль отца Рейчел Грин (Дженнифер Энистон) – доктора Леонарда Грина.

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