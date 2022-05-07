Американский Citibank открыл счет для генконсульства РФ в Нью-Йорке

Американский Citibank открыл счет для генконсульства РФ в Нью-Йорке, сообщил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

«На этой неделе с нами связались из Citibank, подтвердили открытие счета. Сейчас мы восстанавливаем чеки. Формально банк нам открыл счет, мы проверили, он действительно работает», – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.

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