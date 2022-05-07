AC – причиной украинского конфликта стала заносчивость Вашингтона

Осуждая Россию за спецоперацию на Украине, Вашингтон занял лицемерную позицию, поскольку США должны разделить ответственность за продолжающийся украинский кризис, уверен политический аналитик, обозреватель The American Conservativ Дуг Бэндоу. По мнению эксперта, НАТО нарушило гарантии, данные после холодной войны, и именно расширение альянса, а также превращение его в агрессивную организацию подтолкнули Россию к жёсткому ответу.



AP

Развернув свою операцию на Украине, РФ заслуживает поражения, однако ханжеские тирады из уст американских чиновников напрочь упускают из вида роль Вашингтона, хотя это он спровоцировал Москву, считает политический аналитик Дуг Бэндоу. Как он пишет в статье для The American Conservative, Запад нарушил уверения времён холодной войны, расширил НАТО, превратил альянс в агрессивную организацию и напал на Сербию и Ливию, тем самым подтолкнув Россию к силовому ответу. Нынешнего конфликта наверняка бы не было, если бы не политика США, но неизбежностью его сделали заносчивость и безрассудство американских чиновников.

Как пишет автор материала, об этом недавно заявил сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол, расспрашивая в сенате госсекретаря Энтони Блинкена. Пол подчеркнул, что вина Вашингтона не оправдывает «смертоносного решения Владимира Путина», однако, как заметил Пол, «хотя оправдания Путину нет, из этого ещё не следует, что его действиям нет объяснения».

Однако Блинкен, продолжает Бэндоу, разумеется, открестился от всякой ответственности за пагубные последствия американской политики, поскольку американские чиновники вообще снимают с себя всякую вину за все внешнеполитические катастрофы, происходящие у них на глазах.

«Они вообще никогда и ни в чём не виноваты. За последние два десятилетия вашингтонская партия войны убила сотни тысяч человек, а миллионы превратила в беженцев. Понятное дело, что американские горе-вояки обижаются, когда их пытаются привлечь к ответу», — пишет Дуг Бэндоу.

В реальном мире, пишет эксперт, суверенным государствам иной раз приходится проявлять сдержанность — иначе они потеряют независимость. В случае с Украиной конфликта можно было бы запросто избежать, если бы Киев признал, что соседство с великой державой неизбежно налагает на политику Украины определённые ограничения. Конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО признало, что воевать за Киев не намерено. Однако, констатирует автор материала, обо всём этом говорится в сослагательном наклонении, потому что Блинкен и команда Байдена «предпочли драться с русскими до последнего украинца».

Бэндоу напоминает, что Владимир Путин не был изначально враждебен к США, наоборот, после 11 сентября он даже предложил сотрудничать. Однако переубедил его непрекращающийся натиск НАТО — вопреки многочисленным уверениям в обратном. Министр обороны времён Билла Клинтона Уильям Перри раскритиковал поведение Путина, но признал: «В прежние годы за США числится немало вины». Он объяснил: «Первым шагом не туда стало расширение НАТО, когда мы начали привлекать восточноевропейские страны, которые граничат с Россией».

Но совсем иначе Путин заговорил на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Он осудил США за «ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах — силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов». Ещё он заметил, что НАТО размещает «передовые силы у наших границ и тем самым снижает уровень взаимного доверия».

Как считает автор статьи, если бы у Блинкена возникли вопросы о позиции Путина, он мог бы просто посоветоваться с директором ЦРУ и бывшим послом в РФ Уильямом Бёрнсом. В 2008 году, при Джордже Буше — младшем, Бёрнс написал госсекретарю Кондолизе Райс: «Вступление Украины в НАТО — ярчайшая изо всех красных линий российской элиты (не только Путина). За два с половиной года разговоров с ключевыми российскими игроками я не нашёл никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов российским интересам». В том же году офицер национальной разведки Фиона Хилл, будущий сотрудник Совета национальной безопасности при Трампе, предупредила Буша, что членство Украины и Грузии — «провокационный шаг, который наверняка повлечёт за собой упреждающие военные действия России».

Ничуть не лучше показное лицемерие Вашингтона, с которым он подрывает нравственные принципы, которые американцы якобы отстаивают всем сердцем. Бэндоу предлагает читателям представить, что было бы, если бы Китай или РФ расширили антиамериканский альянс в Южной Америке, попытались перенаправить всю торговлю на юг, подальше от США, продвигали бы «цветные революции» в дружественных Вашингтону странах и, наконец, устроили бы путч против легитимного проамериканского правительства Мексики?

«В Вашингтоне приключится массовая истерика — с воем и зубовным скрежетом, цунами доносов и каскадом угроз. Даже представить себе невозможно, что администрация США подставит другую щёку и радостно подтвердит право наций на «самоопределение». Вашингтон сделает то, что он не раз делал в прошлом по всей Центральной Америке и Карибскому бассейну: растопчет наглых соседей-предаталей, потерявших всякий стыд», — пишет автор статьи.

Как заключает Дуг Бэндоу, ответ Блинкена — что претенденты на членство в НАТО имеют право сами «решать своё будущее и свою судьбу» — чепуха, а Рэнд Пол заслуживает похвалы за то, что лишний раз подтвердил очевидное: история, может быть, и не повторяется, но плохие решения — ещё как, и погибнет ещё много безвинных людей, покуда воинственно настроенные вашингтонские элиты не выучат уроков прошлого.