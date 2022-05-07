 

Мнение: Сапега получила 6 лет тюрьмы

07.05.2022, 1:35, Разное
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Гражданка РФ София Сапега получила 6 лет тюрьмы в Белоруссии за ведение группы "Черная книга Белоруссии" Телеграме, где публиковались личные данные белорусских силовиков и чиновников в рамках попыток свержения Лукашенко.
Сотрудничество Протасевича с КГБ Белоруссии Сапегу от реального срока не спасло, что не удивительно, учитывая тяжесть совершенного преступления. Интересно, когда там суд над Протасевичем?

Источник: Colonel Cassad



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