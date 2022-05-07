Мнение: Сапега получила 6 лет тюрьмы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Гражданка РФ София Сапега получила 6 лет тюрьмы в Белоруссии за ведение группы "Черная книга Белоруссии" Телеграме, где публиковались личные данные белорусских силовиков и чиновников в рамках попыток свержения Лукашенко.
Сотрудничество Протасевича с КГБ Белоруссии Сапегу от реального срока не спасло, что не удивительно, учитывая тяжесть совершенного преступления. Интересно, когда там суд над Протасевичем?
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет