Мнение: Сапега получила 6 лет тюрьмы

Гражданка РФ София Сапега получила 6 лет тюрьмы в Белоруссии за ведение группы "Черная книга Белоруссии" Телеграме, где публиковались личные данные белорусских силовиков и чиновников в рамках попыток свержения Лукашенко.

Сотрудничество Протасевича с КГБ Белоруссии Сапегу от реального срока не спасло, что не удивительно, учитывая тяжесть совершенного преступления. Интересно, когда там суд над Протасевичем?

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