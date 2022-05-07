 

Китай заявил о планах США после Украины «перенести пожар войны» в Азию

07.05.2022, 1:00, Новости дня
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США после кризиса на Украине предпринимают попытки «открыть второй фронт и перенести пожар войны» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«Также появляются высказывания о том, что при противодействии РФ США нельзя забывать о Китае, им необходимо одновременно вести борьбу и выиграть на двух театрах военных действий – в Европе и АТР. Они пытаются открыть второй фронт и перенести пожар войны в АТР», – сказал он, выступая на проходящем в режиме видеоконференции в Пекине форуме, передает ТАСС.

По его словам, в поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог мировых экспертно-аналитических центров 20 стран. «США продвигают так называемую стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, говорят о том, что в случае невозможности изменить строй в Китае необходимо перестроить стратегическую среду вдоль его границ», – добавил дипломат.

Лэ Юйчэн подчеркнул, что в последнее время США непрерывно играют мускулами у Китая на пороге, пытаются сколотить всякого рода антикитайские клики, даже пытаются раздуть шумиху вокруг проблемы Тайваня и прощупать красную линию. «Не является ли это азиатско-тихоокеанской версией расширения НАТО на Восток? Если так будет продолжаться, то это в итоге может ввергнуть АТР в огненную яму», – указал замглавы МИД Китая.

«Планы скопировать кризис на Украине в АТР не увенчаются успехом», – резюмировал он.

Ранее китайские СМИ сообщили, что НАТО, являясь инструментом США, пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион.

Напомним, большинство китайцев считают, что в интересах Пекина поддержать Москву в ходе спецоперации на Украине. При этом одним из главных доводов, побудивших китайцев выступить на стороне Москвы, стали сообщения об обнаружении биолабораторий США на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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