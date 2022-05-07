Из украинских пленных предложили собрать «антивоенный колл-центр»

Журналист ВГТРК Андрей Медведев предложил создать «антивоенный колл-центр» из пленных военнослужащих Украины, которые «сидят без дела» и «паек едят».

«Тут уже самим давно в инфоатаку можно переходить. Вон, сидят 3 тыс. пленных без дела. Балду гоняют, паек едят. Создать антивоенный колл-центр, нехай звонят под контролем всем знакомым, родным, побратимам, бывшим подругам, одноклассникам. И рассказывают, как их кинули начальники, и как им хорошо в плену. Это будет помощнее «службы безопасности вашего банка», – написал Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Накануне сдавшийся украинский военнослужащий призвал солдат украинской армии сложить оружие. Он рассказал, что по украинскому телевидению солдатам обещают за службу 100 тыс. гривен (224 тыс. рублей), однако «никто этой суммы ни разу не получил». Днем ранее пленный украинский военный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков.

Напомним, в понедельник было опубликовано видео, на котором украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.

О рекордной сдаче в плен более 1 тыс. военных ВСУ силам ВС РФ и НМ Донецкой народной республики стало известно 13 апреля. В результате успешных наступательных военных действий добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся порядка 300 человек были ранены, еще 90 – неходячие. Людям оказали необходимую медицинскую помощь.

—