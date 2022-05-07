Мнение: Перечень товаров для параллельного импорта

Перечень товаров для параллельного импорта

▪️Опубликован (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001) Приказ Министерства промышленности и торговли РФ утверждающий перечень товаров, которые можно будет ввозить в РФ без разрешения правообладателя. В перечень вошло 96 групп товаров

В перечень товаров для параллельного импорта, в том числе вошли:

смартфоны и техника — Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba;

бытовая техника — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips;

игровые приставки — XBox, PlayStation, Nintendo;

фармацевтическая продукция — O.B., Carefree;

автомобили и запчасти для них — Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer;

двигатели и их части — Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen;

оборудование для различных отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство;

одежда, обувь, косметика

▪️Приказ Минпромторга РФ вступает с завтрашнего дня — 7 мая. В Министерстве заявили, что готовы оперативно вносить в него изменения и дополнения исходя из реальных потребностей граждан и экономики страны

«КРИСТАЛЛ РОСТА» ранее сообщал позицию (https://t.me/crystal_book/680) Заместителя секретаря Общественной палаты РФ А.Галушки:

«Тактически, решение разрешить параллельный импорт гарантирует, что в условия западных санкций дефицита нужных нам импортных товаров не будет. Стратегически, важно продолжить курс на импортозамещение и обеспечение полного технико-экономического суверенитета нашей страны»

https://t.me/boris_rozhin/47164 – цинк

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