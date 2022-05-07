День Евсея: что нельзя делать в православный праздник 7 мая

Этот православный праздник называют днем Евсея — овсы отсея. Такое название произошло от традиции сеять овес в этот день, так как время считали благоприятным.

ИСТОРИЯ

Евсей Никомидийский жил в III-IV веках от Рождества Христова и являлся учеником и последователем Лукиана. Свою жизнь святой посвятил вере. Он не боялся гонений на христиан и твердо верил в Христа. Многих язычников и еретиков он обратил к вере и помог найти праведный путь.

Евсевий был одним из тех людей, кто видел мучения Георгия Победоносца. Святой испытывал жалость и боль. За это его бросили в темницу, и казнили.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Предки верили, что в этот церковный праздник надо наблюдать за погодой. существовало поверье, что 7 мая на хлеборобов находит суетливость, что может довести до суицида. Чтобы уберечься, люди не скучали и не бездельничали, а сеяли овес. Посеянные зерна люди заговаривали, чтобы урожай не пострадал от морозов и людской зависти.

Женщины издревле готовили на овсе похлебку с овощами и сметаной, выпекали овсяный хлеб, блины и пряники. Варили овсяный кисель с медом. В этот православный праздник старались позвать в дом гостей.

В день Евсея существует много примет. К примеру, если береза уже распустила почки и полетели муравьи, значит овес сеять можно смело. Если пух из ивы разлетается по воздуху, можно сеять поздний овес.

Если в этот православный праздник уже летают комары, будет плодородный год. Если в лесу много сморчков, а на орешнике много завязей, год будет урожайным.