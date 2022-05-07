 

День Евсея: что нельзя делать в православный праздник 7 мая

07.05.2022, 0:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Этот православный праздник называют днем Евсея — овсы отсея. Такое название произошло от традиции сеять овес в этот день, так как время считали благоприятным.

ИСТОРИЯ

Евсей Никомидийский жил в III-IV веках от Рождества Христова и являлся учеником и последователем Лукиана. Свою жизнь святой посвятил вере. Он не боялся гонений на христиан и твердо верил в Христа. Многих язычников и еретиков он обратил к вере и помог найти праведный путь.

Евсевий был одним из тех людей, кто видел мучения Георгия Победоносца. Святой испытывал жалость и боль. За это его бросили в темницу, и казнили.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Предки верили, что в этот церковный праздник надо наблюдать за погодой. существовало поверье, что 7 мая на хлеборобов находит суетливость, что может довести до суицида. Чтобы уберечься, люди не скучали и не бездельничали, а сеяли овес. Посеянные зерна люди заговаривали, чтобы урожай не пострадал от морозов и людской зависти.

Женщины издревле готовили на овсе похлебку с овощами и сметаной, выпекали овсяный хлеб, блины и пряники. Варили овсяный кисель с медом. В этот православный праздник старались позвать в дом гостей.

В день Евсея существует много примет. К примеру, если береза уже распустила почки и полетели муравьи, значит овес сеять можно смело. Если пух из ивы разлетается по воздуху, можно сеять поздний овес.

Если в этот православный праздник уже летают комары, будет плодородный год. Если в лесу много сморчков, а на орешнике много завязей, год будет урожайным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Смертность от наркотиков в России выросла на 60% на фоне пандемии

19.05 / 18 ресторанов, которые сильно перестарались с подачей, заставив людей мечтать о тарелках

06.10 / Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой “Сватов” Железняк?

19.06 / Володин оценил пятерку лидеров федерального списка “ЕР”

06.06 / Анастасия Макеева показала подписчикам эффектные фото с предсвадебного девичника: “Без стриптиза”

15.05 / Применение пивных дрожжей: для потери веса и не только

14.03 / Старая песня

05.04 / Певица Лолита высказала свое мнение по поводу развода телеповара Ивлева

23.09 / Как Москва добирала мундепов

18.04 / Мнение: Мина от «Союзмультфильма»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика