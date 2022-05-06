СБ ООН единогласно принял заявление по Украине

Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции РФ единогласно принял заявление по Украине.

«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», – приводит РИА «Новости» слова заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса.

В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать международные споры мирными средствами. «Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», – сказано в заявлении. Также Совет Безопасности просит генсека ООН информировать Совбез о развитии ситуации.

Заявление председателя является документом СБ ООН, которое согласовывается с участием всех членов Совбеза. Документ делается от имени председателя, при этом не имеет обязательной силы по сравнению с резолюцией, передает ТАСС.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—